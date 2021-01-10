«Водопада» на Морской набережной больше нет. «Озеро» на Кораблестроителей осушили

Аварийные бригады «Водоканала» локализовали течь на трубе у дома 15 по Морской набережной, из-за которого улица превратилась в водопад. Выезд на улицу Кораблестроителей также очистили от воды.



Об этом 10 января около 14 часов сообщили в пресс-службе предприятия.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУПе, в 12:15 сотрудники предприятия локализовали вытекание из трубы диаметром 200 мм. Жители близлежащих домов были обеспечены холодной водой. В 13:15 в полном объёме восстановлено движение транспорта на участке.