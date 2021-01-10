Фото: скриншот видео/«Фонтанка.ру»

Архитектура советского авангарда не привлечёт в Петербург тысячи туристов. Некоторые конструктивистские здания находятся в упадке. Да и незаметны они для рядового гражданина, и непонятны. Немногие знают, что именно архитектура советского авангарда задала тренд всему миру. Саша Браулов видит в ней особую красоту и переносит её в вышивки.

Когда всемирно известная архитектор Заха Хадид впервые приехала в Петербург, то не стала засматриваться на Эрмитаж или Адмиралтейство. Её интересовала водонапорная башня Якова Чернихова на Васильевском острове. Этот уникальный образец авангардного конструктивизма ждёт реставрации. Именно его геометрия вдохновляет и дизайнера Сашу Браулова. «Если человек хочет заработать денег и записать свое имя в историю, то ему надо отреставрировать башню Чернихова. Потому что это общемировой шедевр», — замечает он.

Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Браулов вышивает здания советского авангарда, в его исполнении их силуэты появляются на черном фоне материала яркими цветными нитками. «Советские архитекторы создавали тренд в 20–30-е годы, — рассуждает он. — Почему именно тогда это было? Я думаю, должны быть какие-то глобальные переломы в стране: революция, гражданская война, чтобы мировоззрение совершенно поменялось, в том числе чтобы люди творческие, архитекторы, по-другому взглянули на быт и культуру».



В коллекции Браулова более 200 работ. Это здания от Минска до Хабаровска и от Мурманска до Ташкента. Некоторые так и не появились в реальности, оставшись проектами, некоторые уже были снесены, перестроены. На вышивках запечатлены и петербургские объекты: стадион «Динамо» на Крестовском острове, Дворец культуры имени Горького, перестроенный из здания церкви клуб «Красный путиловец» на проспекте Стачек, пожарная часть на Московском проспекте. «Так как я вышиваю с детского садика, решил совместить любовь к авангарду и любовь к вышиванию», — замечает дизайнер.

В родительских закромах до сих пор хранится вышитый Сашей оловянный солдатик. В 2016 году прошла его выставка «150 вышитых лиц». Именно столько социальных связей может поддерживать человек (по мнению английского профессора эволюционной антропологии Робина Данбара). Браулов собрал 150 человек, которые оказали на него влияние.

Саша и его супруга Настя Коптева стали первыми российскими дизайнерами, разработавшими проект по заказу нью-йоркского музея МоМА. Вдохновляясь не реализованными в 1920–1930-х годах архитектурными проектами в стиле авангард, они создали календарь City Perpetual Calendar. Сейчас его можно купить в магазинах МоМА по всему миру. «Некоторые здания на первый взгляд собой ничего не представляют, но они дали толчок к развитию архитектуры общемировой. Мне в Петербурге нравится здание бани «Гигант» Никольского на улице Зои Космодемьянской. Это супрематический конструктивизм, созданный под влиянием произведений Казимира Малевича. Если сверху смотреть, то будут видны круги, полукруги. Смотришь на архитектуру сверху — видишь Малевича», — рассказывает он.

У Саши есть основная работа, не связанная с дизайном, — он аналитик в крупной компании. Так как на создание одной вышивки уходит 2–3 недели, ему приходится в повседневном графике выкраивать время для своего увлечения. Однажды он посчитал, сколько светофоров на пути до работы, и решил на каждом делать по паре стежков. «Это лёгкий способ пропаганды архитектуры, — говорит Саша о своих вышивках. — Вы, наверно, не интересовались этой архитектурой, а сейчас узнали: парень вышил 200 работ... наверно, вечером зайдете, в интернете почитаете». Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»