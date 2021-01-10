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Их не предупредили о морозах: в Петербурге поспела брусника и зацвели розы

Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb

Петербургская флора, похоже, уже привыкла к тёплой осени и зиме. Но январь не пошёл навстречу растениям.

В Приморском районе Петербурга в новогодние каникулы расцвели розы и поспела брусника. Фотографии природных чудес опубликовал в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте» 10 января фотограф Антон Кубышкин.

Цветущие розы в снегу он снял два дня назад у Фермского шоссе и в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. А в Юнтоловском заказнике брусника цветёт и плодоносит.

Тем временем в Петербурге становится всё холоднее. Минувшая ночь оказалась самой морозной с начала зимы, местами до минус 20 градусов, а в Ленобласти почти до минус 30.

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