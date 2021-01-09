Мужчина и трёхлетний ребёнок пострадали при взрыве газового баллона под Петербургом

Взрослому и ребёнку потребовалась медицинская помощь после взрыва, который произошёл в жилом доме в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 9 января пишет 47news.

По данным издания, в экстренные службы о взрыве на улице Новый Посёлок в деревне Грязно сообщили в начале девятого вечера. По предварительной информации, в доме рванул газовый баллон. Травмы получил 41-летний мужчина и девочка трёх лет. Обоих передали медикам скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, оба получили ожоги рук и ног. Обстоятельства, при которых, как предполагается, произошла разгерметизация ёмкости с газом, выясняют правоохранительные органы.