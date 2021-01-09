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Мужчина и трёхлетний ребёнок пострадали при взрыве газового баллона под Петербургом

Взрослому и ребёнку потребовалась медицинская помощь после взрыва, который произошёл в жилом доме в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 9 января пишет 47news.

По данным издания, в экстренные службы о взрыве на улице Новый Посёлок в деревне Грязно сообщили в начале девятого вечера. По предварительной информации, в доме рванул газовый баллон. Травмы получил 41-летний мужчина и девочка трёх лет. Обоих передали медикам скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, оба получили ожоги рук и ног. Обстоятельства, при которых, как предполагается, произошла разгерметизация ёмкости с газом, выясняют правоохранительные органы.

В областном МЧС уточнили, что в доме обошлось без пожара. На место выехала дежурная смена районной пожарно-спасательной части.

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Комментарии (2)

265013451
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
hal9000
Правоохранительные органы не разберутся в разгерметизации...потомучто они не разбираются в этом..они позовут горгаз ...а в горгазе все с купленными дипломами работают..они тоже ничего непойму..только версию выскажут ..окончательно мне каЭтся более правдивая версия будет озвучена в программе Совершенно секретно
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