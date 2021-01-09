Петербуржца ищут после неловкой охоты в Сиверских угодьях. В попытке добыть лося он потерял ружьё

Преследование дичи в Лодейнопольском районе Ленинградской области закончилось для охотника из Петербурга бегством от егерей и потерей собственности. Теперь им интересуется полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в лодейнопольскую полицию обратился егерь, сообщивший о вероятном браконьере. Его заметили при патрулировании Свирских угодий у деревни Имоченицы. Охотник шёл по следу лосей, но, заметив егерей, шмыгнул за деревья, обронив оружие.



Мужчину не догнали, работникам охотничьего хозяйства досталось только гладкоствольное полуавтоматическое ружьё. Номер на стволе затёрт, но, как предполагается, принадлежит оно 41-летнему петербуржцу с Рыбацкого проспекта.

