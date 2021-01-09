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Петербуржца ищут после неловкой охоты в Сиверских угодьях. В попытке добыть лося он потерял ружьё

Преследование дичи в Лодейнопольском районе Ленинградской области закончилось для охотника из Петербурга бегством от егерей и потерей собственности. Теперь им интересуется полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в лодейнопольскую полицию обратился егерь, сообщивший о вероятном браконьере. Его заметили при патрулировании Свирских угодий у деревни Имоченицы. Охотник шёл по следу лосей, но, заметив егерей, шмыгнул за деревья, обронив оружие.

Мужчину не догнали, работникам охотничьего хозяйства досталось только гладкоствольное полуавтоматическое ружьё. Номер на стволе затёрт, но, как предполагается, принадлежит оно 41-летнему петербуржцу с Рыбацкого проспекта.

Сезон охоты на лосей закончился 31 декабря. С 1 января в Ленинградской области разрешено охотиться на особей до года, но и в этот период петербуржец не попал: он завершился 7-го числа.

Браконьеры попадают под статью 258 УК РФ. Незаконная охота может обернуться как штрафом в нескольких сотен тысяч рублей, так и лишением свободы на срок до двух лет. В региональном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира сообщали, что с начала нового года неизвестные погубили четырёх лосей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Piter Russo
Походу не Сиверских угодьях а Свирские угодья.
Nationalverrater_2
Карочь, поцоны- загнал я лОся в берлогу , ды кээк жахну в него из ружжа - жаканом! Осечка,ххххх!!! Тада я достал свой охотничий нож - ды кэээк всажу ему в глотку ! А лось как заревёт: "Ты чо , падла бухая, придурок городской , мою корову свои айфоном тычешь , ххххх!!!"
вадики
эх пеххота!!!(((кого воспитали?((((сам погибай а ружжо-не бросай((((((
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