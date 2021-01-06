FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Под Петербургом неизвестные погубили четырех лосей

В Ленинградской области четыре лося погибли от рук неизвестных. Об этом 6 января сообщается в группе «ВКонтакте» регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Случаи браконьерства зафиксировали накануне, 5 января, в Выборгском и Лодейнопольском районах 47-го региона. «По фактам браконьерства проводятся следственные действия», — уточняется в сообщении.

Отметим, убийцам лосей грозит статья 258 УК РФ («Незаконная охота»). Штрафы по ней достигают нескольких сотен тысяч рублей, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260571961
Это наши из Навигатора-СБС работают. Каждый год отстреливаем на мясо. Кушать хочется.
shushu
Животным и так-то зимой трудно, а тут еще браконьеры эти
Петр Петров
Людям есть нечего!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний