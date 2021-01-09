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СМИ Индонезии: Обломки самолета найдены в море неподалеку от Джакарты

На борту самолета, с которым пропала связь вскоре после вылета из Джакарты 9 января, были 62 человека. Алюминиевые обломки находят неподалеку от места взлета.

О находках сообщает CNN Indonesia и агентство «Синьхуа». Официально ни индонезийские власти, ни авиакомпания факт крушения не подтвердили. Известно, что на борту было 62 человека, из них шесть — члены экипажа.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в Понтианак днем 9 января и через 4 минуты после взлета пропал с радаров.

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Комментарии (4)

arbidol
Осталось привязать к этому крушению Россию и ввести санкции.
Piter Russo
снова 737 боинг??
Кровокрас
в грозу попал ? Над Яванским морем часто жуткие грозы в это время.
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