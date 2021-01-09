СМИ Индонезии: Обломки самолета найдены в море неподалеку от Джакарты

На борту самолета, с которым пропала связь вскоре после вылета из Джакарты 9 января, были 62 человека. Алюминиевые обломки находят неподалеку от места взлета.

О находках сообщает CNN Indonesia и агентство «Синьхуа». Официально ни индонезийские власти, ни авиакомпания факт крушения не подтвердили. Известно, что на борту было 62 человека, из них шесть — члены экипажа.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в Понтианак днем 9 января и через 4 минуты после взлета пропал с радаров.