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Глава МИД Финляндии: В причастности России к отравлению Навального убедил Путин

Факт отравления Навального отдалил Россию от Европы и отравил сами отношения между страной и Евросоюзом. Сомневаться в причастности российских спецслужб не приходится, считает глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто.

Глава МИД страны высказался по ряду острых вопросов на международной повестке 9 января, беседуя с журналистами издания Yle.fi. По мнению Хаависто, Россия не только отравила Навального, но и нарушила международные нормы. «После просмотра выступления президента Путина перед прессой и его высказываний по данному вопросу становится совершенно ясно, что российские власти стоят за действиями против Навального. Также очевидно, что речь идёт о нарушении международного права. Ведь такого яда быть не должно, даже согласно договорённостям, которые заключила сама Россия. Мы здесь говорим о химическом оружии и токсинах, которые нельзя хранить или использовать», — заключил Хаависто. Он добавил, что в ЕС были запланированы переговоры с Россией о стратегии и дальнейшем сотрудничестве, но они «отравлены».

Глава МИД также высказался на тему протестов в США, назвав Трампа одним из провокаторов, и о белорусской повестке. Он считает, что стране нужна конституционная реформа, но с привлечением к процессу оппозиции.

Алексей Навальный был отравлен в Омске, как позже выяснили специалисты из Европы, отравляющим веществом из группы «Новичок». В России отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления, и тогда оппозиционер с помощью Bellingcat и Insider нашел своих отравителей сам, а с одним из них даже поговорил. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а сторонницу Любовь Соболь пытаются привлечь за незаконное проникновение в жилище сотрудника ФСБ Кудрявцева, которому и звонил Навальный. Путин назвал расследование журналистов происками госдепа.

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Комментарии (69)

WuhanRockCafe
Хависто свечку держал, штоли, коли такую предъяву Владимиру Владимировичу задвигает?
Легин
Фин подобным образом, неся несумятицу, опровергаемую им же, как бы говорит. Ну Вы же понимаете. Пока так надо. Но уж потом то мы.....
Владислав М
Отравители не только совершили мерзкое античеловечное преступление, но и нагадили всем россиянам. Из-за кучки негодяев Россия в глазах иностранцев - какой-то бандитский Мордор. Российский бизнес теряет партнёров и заказы, цены растут, а уровень жизни россиян снижается.
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