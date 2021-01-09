Глава МИД Финляндии: В причастности России к отравлению Навального убедил Путин

Факт отравления Навального отдалил Россию от Европы и отравил сами отношения между страной и Евросоюзом. Сомневаться в причастности российских спецслужб не приходится, считает глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто.

Глава МИД страны высказался по ряду острых вопросов на международной повестке 9 января, беседуя с журналистами издания Yle.fi. По мнению Хаависто, Россия не только отравила Навального, но и нарушила международные нормы. «После просмотра выступления президента Путина перед прессой и его высказываний по данному вопросу становится совершенно ясно, что российские власти стоят за действиями против Навального. Также очевидно, что речь идёт о нарушении международного права. Ведь такого яда быть не должно, даже согласно договорённостям, которые заключила сама Россия. Мы здесь говорим о химическом оружии и токсинах, которые нельзя хранить или использовать», — заключил Хаависто. Он добавил, что в ЕС были запланированы переговоры с Россией о стратегии и дальнейшем сотрудничестве, но они «отравлены».