Глава МИД Финляндии: В причастности России к отравлению Навального убедил Путин

Факт отравления Навального отдалил Россию от Европы и отравил сами отношения между страной и Евросоюзом. Сомневаться в причастности российских спецслужб не приходится, считает глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто.
Глава МИД страны высказался по ряду острых вопросов на международной повестке 9 января, беседуя с журналистами издания Yle.fi. По мнению Хаависто, Россия не только отравила Навального, но и нарушила международные нормы. «После просмотра выступления президента Путина перед прессой и его высказываний по данному вопросу становится совершенно ясно, что российские власти стоят за действиями против Навального. Также очевидно, что речь идёт о нарушении международного права. Ведь такого яда быть не должно, даже согласно договорённостям, которые заключила сама Россия. Мы здесь говорим о химическом оружии и токсинах, которые нельзя хранить или использовать», — заключил Хаависто. Он добавил, что в ЕС были запланированы переговоры с Россией о стратегии и дальнейшем сотрудничестве, но они «отравлены».
Глава МИД также высказался на тему протестов в США, назвав Трампа одним из провокаторов, и о белорусской повестке. Он считает, что стране нужна конституционная реформа, но с привлечением к процессу оппозиции.
Алексей Навальный был отравлен в Омске, как позже выяснили специалисты из Европы, отравляющим веществом из группы «Новичок». В России отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления, и тогда оппозиционер с помощью Bellingcat и Insider нашел своих отравителей сам, а с одним из них даже поговорил. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а сторонницу Любовь Соболь пытаются привлечь за незаконное проникновение в жилище сотрудника ФСБ Кудрявцева, которому и звонил Навальный. Путин назвал расследование журналистов происками госдепа.