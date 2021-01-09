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Задержанной за штурм Капитолия русскоязычной женщиной оказалась уроженка Молдавии с активной политической позицией

После сообщений о том, что одному из задержанных во время штурма Капитолия понадобился переводчик с русского языка, Россия заявила, что людей с таким гражданством среди нарушителей нет. Женщину нашли американские СМИ.

Как пишет BuzzFeed 9 января, ею оказалась уроженка Молдавии Кристина Малимон. Она давно живет в США, и с Россией ее ничего не связывает. На митинг она пришла вместе с 28-летней дочерью. Малимон — вице-председатель движения «Молодые республиканцы штата Орегон», участница право-радикальной организации Turning Point USA и делегат от Республиканской партии округа Малтнома. Кристину и ее дочь Верховный суд после штурма Капитолия освободил, велев им покинуть штат Вашингтон. Малимон активно выступает в поддержку Трампа.

После беспорядков 6 января были задержаны 55 человек. Штурм закончился проникновением в правительственное здание и гибелью пяти человек. Трампу снова грозит импичмент. Twitter навсегда заблокировал его аккаунт.

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Комментарии (9)

263836471
А чего не потребовала переводчика с молдавского?
Хауаю
В общем, если что -"Ищите женщину", желательно русскоязычную.
Cherchez la femme (Шерше ля фам).
Особенно упорно такими поисками занимаются в США.
Piter Russo
А сколько американцев китайского, корейского, африканского и ирландского происхождения задержали в Капитолии?
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