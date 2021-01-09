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Жену Эрнста на спектакле вместо снега засыпало гвоздями

Неизвестный подложил гвозди в реквизит на спектакль в МХТ имени Чехова. Гвозди посыпались на жену директора Первого канала.

Об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на источник. 32-летняя Софья Эрнст, по предварительным данным, не пострадала. Спектакль показывали накануне вечером, по замыслу постановки «20 Век — Бал», на актрису должен был падать снег, но вместо него посыпались гвозди. Полиция проводит проверку.

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Комментарии (4)

Anatolevich
Сторонники Трампа не унимаются.
bombaleilo
:))))
doorbal_
Ахаха! вот это поворот!
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