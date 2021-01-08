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«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи». Кадыров прокомментировал блокировку аккаунтов президента США

Глава Чечни считает, что справедливость восторжествовала после блокировки страниц 45-го президента Америки. Об этом он написал в своем Telegram-канале 8 января.

«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — высказался Рамзан Кадыров. По его словам, республиканец без уважения относился к демократии и правам человека. Глава Чечни считает, что если бы Трамп вел себя по-другому, то «ничего такого, наверное, не произошло бы».

Накануне аккаунт 45-го президента США заблокировали в Twitter. Руководство сервиса микроблогов потребовало удалить три твита, которые якобы нарушают политику соцсети. После этого Трампу пообещали открыть доступ к странице. Чуть позже администрация Facebook забанила республиканца в своей соцсети и Instagram. Причиной послужили беспорядки и захват Капитолия сторонниками Трампа. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов.

Рамзана Кадырова неоднократно блокировали в соцсетях. В декабре 2017 года аккаунты политика исчезли из Facebook. В 2018 году глава Чечни снова лишился своей страницы в Instagram.

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Комментарии (15)

OldObyvatel
Ох, лизать ему раскаленные сковородки за богохульство.
Сравнить Марка Цукерберга с Аллахом.
Кошмар какой!
yar_5e4cc335310b6
"Есть одна вещь, на которую в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение, а именно: этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И, таким образом, для тех, кто это делает, таким образом, подтянуться до определённого уровня и сказать: вот обратите внимание, мой партнёр – это вот этот, и я такого же калибра человек. Относитесь ко мне как к человеку такого, общенационального масштаба. Это известно, во всём мире применяется этот трюк политической борьбы.

Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться, для того чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае в нашей." В.Путин.
Гы.
вадики
Я конечно дико извиняюсь.........
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