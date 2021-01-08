«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи». Кадыров прокомментировал блокировку аккаунтов президента США

Глава Чечни считает, что справедливость восторжествовала после блокировки страниц 45-го президента Америки. Об этом он написал в своем Telegram-канале 8 января.



«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — высказался Рамзан Кадыров. По его словам, республиканец без уважения относился к демократии и правам человека. Глава Чечни считает, что если бы Трамп вел себя по-другому, то «ничего такого, наверное, не произошло бы».