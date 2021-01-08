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Генпрокуратура отчиталась о борьбе с дезинформацией про COVID-19. Пик фейков удалось сбить уже к лету

Большинство фейковых сообщений о коронавирусе распространялось в России весной, а сейчас россияне поняли, что он такое. Об этом 8 января рассказали в Генпрокуратуре.

«Пик распространения недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции пришелся на март, апрель и май 2020 года, а летом был отмечен спад подобной информационной активности», — сообщает 8 января ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на блокировку нечасто направляется информация, связанная с пандемией. Генпрокуратура также фиксирует, что россияне приобрели необходимые знания о вирусе. Одним из популярных фейковых сюжетов было якобы имевшее место сокрытие реальной информации о COVID-19. Сейчас конспирологические теории чаще распространяются под видом документальных фильмов.

«По состоянию на 30 ноября 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Роскомнадзор направлено свыше 300 требований об ограничении доступа к распространяемой с нарушением закона информации в сети Интернет, из которых 140 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции и связанной с ее распространением ситуацией», — сообщили в ведомстве.

С начала пандемии в России выявили уже 3 355 794 случая COVID-19.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
А Генрокуратура не хочет заняться фейковой профилактикой ковида по весне, когда улицы поливали хлоркой, закрыли сады, парки и общественные туалеты? А еще разобраться со спекуляцией масками.С какого перепугу они стоили 50р-1шт и кому из чиновников принадлежат цеха, где шились эти СИЗы ?
TresAmigos
Молодцы! Важное дело делают! Гораздо важнее коррупции, превышений должностных, и прочего и прочего! Ура!
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