Генпрокуратура отчиталась о борьбе с дезинформацией про COVID-19. Пик фейков удалось сбить уже к лету

Большинство фейковых сообщений о коронавирусе распространялось в России весной, а сейчас россияне поняли, что он такое. Об этом 8 января рассказали в Генпрокуратуре.



«Пик распространения недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции пришелся на март, апрель и май 2020 года, а летом был отмечен спад подобной информационной активности», — сообщает 8 января ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.



В ведомстве подчеркнули, что сейчас на блокировку нечасто направляется информация, связанная с пандемией. Генпрокуратура также фиксирует, что россияне приобрели необходимые знания о вирусе. Одним из популярных фейковых сюжетов было якобы имевшее место сокрытие реальной информации о COVID-19. Сейчас конспирологические теории чаще распространяются под видом документальных фильмов.

