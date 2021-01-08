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Суточный прирост больных ковидом в Петербурге держится на уровне трех тысяч человек

Новых заразившихся COVID-19 (23 652) нашли во всех российских регионах, кроме Чукотки. Лидером коронавирусной статистики на этот раз стала Москва с 5027, а Петербург расположился на второй строчке.

В петербургском оперативном штабе 8 января рассказали, что сегодня на COVID-19 проверили почти 20 тысяч горожан, а под медицинским наблюдением остаются 765. С начала пандемии в Петербурге заболели уже более 270 тысяч человек, за сутки — 3017 горожан.

В России число случаев COVID-19 составляет уже 3 355 794. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (7,9 миллиона), Индии (10,4 миллиона) и США (почти 21,6 миллиона). В мире зараженных насчитали более 88 миллионов.

Число выздоровевших от коронавируса россиян вплотную выросло до 2 731 129 (плюс 21 677 за день). Летальных случаев зафиксировали 60 911.

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Комментарии (8)

KStro
Если 3 тыс. за сутки, то еще нет большой беды. Для сравнения у нас в Литве, где население вдвое меньше, недавно было тоже 3 тыс. Сейчас, при жестком карантинном режиме выявляют около 1500. Ждем вакцины; уже началась вакцинация врачей и персонала в отделениях больницы с ковид. Ограниченно поступление вакцины - все просят у производителей...
EveReady
Ну не бывает так, чтобы раз, и почти на 20% меньше.
Ref
Мороз, традиционно для нашего города, убивает вирусную инфекцию.
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