Суточный прирост больных ковидом в Петербурге держится на уровне трех тысяч человек

Новых заразившихся COVID-19 (23 652) нашли во всех российских регионах, кроме Чукотки. Лидером коронавирусной статистики на этот раз стала Москва с 5027, а Петербург расположился на второй строчке.

В петербургском оперативном штабе 8 января рассказали, что сегодня на COVID-19 проверили почти 20 тысяч горожан, а под медицинским наблюдением остаются 765. С начала пандемии в Петербурге заболели уже более 270 тысяч человек, за сутки — 3017 горожан.

В России число случаев COVID-19 составляет уже 3 355 794. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (7,9 миллиона), Индии (10,4 миллиона) и США (почти 21,6 миллиона). В мире зараженных насчитали более 88 миллионов.