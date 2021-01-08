Полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. Его ранили протестующие

От травм, полученных во время столкновения со сторонниками Дональда Трампа у стен Капитолия, скончался сотрудник правоохранительных органов. Это пятый погибший.

Смерть офицера Брайана Сикника подтвердили в полиции Капитолия, сообщение разошлось 8 января. Отмечается, что он пострадал на службе — во время столкновений с протестующими два дня назад. После ранения он вернулся в свой дивизион, потерял сознание и на следующий день в больнице умер. Его смерть будут расследовать.

Сикник служил в полиции Капитолия с 2008 года. Это пятый человек, который умер из-за столкновений между правоохранительными органами и сторонниками проигравшего выборы Дональда Трампа. Глава полиции Капитолия после штурма подал в отставку. Трампу пришлось признать поражение на выборах, он пообещал передать власть мирно. Противники президента вновь требуют его импичмента.