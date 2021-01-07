С «твёрдой воды» в Петербурге за день согнали больше сотни человек. Опасные прогулки по льду горожане практикуют вместе с детьми

Петербургские спасатели продолжают бороться с любителями погулять по тонкому льду, выход на который запрещён ещё как минимум неделю. Только за 7 января их набралось более сотни.



О новых попытках объяснить опасность таких прогулок рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 7 января. В четверг спасатели более десяти раз выезжали по сообщениям о том, что на льду находятся люди. Так, с подмёрзшей Невы напротив проспекта Обуховской обороны сотрудники МЧС и полиции провожали на берег двух детей, попутно растолковывая им последствия подобного любопытства.

