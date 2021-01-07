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С «твёрдой воды» в Петербурге за день согнали больше сотни человек. Опасные прогулки по льду горожане практикуют вместе с детьми

Петербургские спасатели продолжают бороться с любителями погулять по тонкому льду, выход на который запрещён ещё как минимум неделю. Только за 7 января их набралось более сотни.

О новых попытках объяснить опасность таких прогулок рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 7 января. В четверг спасатели более десяти раз выезжали по сообщениям о том, что на льду находятся люди. Так, с подмёрзшей Невы напротив проспекта Обуховской обороны сотрудники МЧС и полиции провожали на берег двух детей, попутно растолковывая им последствия подобного любопытства.

На пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов разъяснительная беседа была коллективной. Там на лёд реки Глухарки вышли порядка ста человек: взрослые гуляли, прихватив детей.

«Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью», - призывают в МЧС.

Смольный запретил выходить на лёд в Петербурге пока что до 15 января, но подумывает продлить ограничения.

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Комментарии (8)

ConnectingPpl
Пусть гуляют, естественный отбор не должен прекращаться
WuhanRockCafe
К концу недели вангуют сильные морозы, стало быть к рыбакам добавятся покатушки на льду.
МЧС скучать не дадут.
Редиска Здесь
Взрослые пусть тонут, это их сознательный выбор.
Выгул детей на льду приравнять к покушению на убийство.
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