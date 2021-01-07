Советник Трампа по России уходит в отставку. После штурма Капитолия многие соратники спешат покинуть команду президента

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли уходит в отставку, он уже подал соответствующее заявление. Об этом 7 января сообщает в своем Twitter корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Ушел после вчерашних событий в Капитолии, как мне сказали», — уточнила она со ссылкой на свои источники в Белом доме. Информацию подтвердил и корреспондент CNN Александр Маркардт.
Ранее сообщалось, что свой пост уже покинул заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, над увольнением раздумывает и сам советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Накануне сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Четыре человека погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Подробнее о происходящем в США читайте в материале «Фонтанки».