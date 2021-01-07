Советник Трампа по России уходит в отставку. После штурма Капитолия многие соратники спешат покинуть команду президента

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли уходит в отставку, он уже подал соответствующее заявление. Об этом 7 января сообщает в своем Twitter корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.



«Ушел после вчерашних событий в Капитолии, как мне сказали», — уточнила она со ссылкой на свои источники в Белом доме. Информацию подтвердил и корреспондент CNN Александр Маркардт.



Ранее сообщалось, что свой пост уже покинул заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, над увольнением раздумывает и сам советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

