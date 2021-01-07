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Советник Трампа по России уходит в отставку. После штурма Капитолия многие соратники спешат покинуть команду президента

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли уходит в отставку, он уже подал соответствующее заявление. Об этом 7 января сообщает в своем Twitter корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Ушел после вчерашних событий в Капитолии, как мне сказали», — уточнила она со ссылкой на свои источники в Белом доме. Информацию подтвердил и корреспондент CNN Александр Маркардт.

Ранее сообщалось, что свой пост уже покинул заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, над увольнением раздумывает и сам советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Накануне сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Четыре человека погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Подробнее о происходящем в США читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

arbidol
А крысы пусть уходят с корабля
И не мешают схватке бесшабашной (с)

Что в Трампе на самом деле удивляет, так это его неспособность создать команду. Все его годы президентства его окружали крысы.
Piter Russo
Соратники хотят после Трампа еще карьеру делать, а не на пенсию выходить..
264962591
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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