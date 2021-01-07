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Будни наступают на Петербург морозами. К концу длинных выходных обещают до -18

Зимняя идиллия с небольшим снегом и лёгким морозцем будет недолго радовать петербуржцев. На то, чтобы насладиться комфортной для прогулок погодой, есть день — под конец новогодних праздников одеваться придётся теплее.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, в пятницу, 8 января, в Северной столице солнце едва ли выглянет из-за облаков. Существенных осадков синоптики не ждут, температура будет незначительно ниже, чем в Рождество, — минус 4–6 градусов в течение суток.

Уже в субботу, 9 января, столбик термометра просядет до -10, а местами и до -14 градусов. В последний день перед рабочей неделей температура может опуститься до 13 градусов ниже нуля, ночью будет особенно морозно: до -16, а в пригородах местами и до -18. Петербуржцев в эти дни предупреждают о гололедице. В Ленинградской области также скользко и ещё холоднее. В прогнозах на 10 января температура воздуха ночью -13...-18 градусов, при прояснении местами до -25.

Сейчас в Петербурге около минус 3 градусов, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус назвал такую погоду «зимней идиллией».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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