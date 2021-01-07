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Синоптики назвали погоду в Петербурге «зимней идиллией». Ее может подпортить только гололед

Петербург 7 января ждут «небольшой снег и легкий мороз». Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в Северной столице он назвал «зимней идиллией», которую создает циклонический вихрь. Из-за него в Петербурге пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов по Цельсию, в области похолодает до -6. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» петербуржцев также предупредили о гололедице.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Гололёд?! Какой такой гололёд?! Адепты церкви крупного помола верещали что голольда не будет, будет грязь.
264952111
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо........
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