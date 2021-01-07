За кражу из дома Лидваля задержали соседа с «историей». Он вынес из квартир золото и картины на 7,5 млн

Два дня потребовалось петербургским полицейским, чтобы отыскать ловкого домушника, похозяйничавшего в квартирах на Петроградской стороне. С чужим добром он прятался по соседству.



Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне днём оперативники нагрянули в квартиру на Куйбышева, 1/5, откуда уехали в компании 44-летнего хозяина. Официально безработный, он нашёл себя на воровском поприще. За двадцать лет на кражах — состоявшихся и нет — он попадался десять раз. По версии следствия, в новогодние праздники он пополнил «коллекцию» ещё одной.

