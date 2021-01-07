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За кражу из дома Лидваля задержали соседа с «историей». Он вынес из квартир золото и картины на 7,5 млн

Два дня потребовалось петербургским полицейским, чтобы отыскать ловкого домушника, похозяйничавшего в квартирах на Петроградской стороне. С чужим добром он прятался по соседству.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне днём оперативники нагрянули в квартиру на Куйбышева, 1/5, откуда уехали в компании 44-летнего хозяина. Официально безработный, он нашёл себя на воровском поприще. За двадцать лет на кражах — состоявшихся и нет — он попадался десять раз. По версии следствия, в новогодние праздники он пополнил «коллекцию» ещё одной.

Предполагается, что житель ул. Куйбышева недавно прогулялся к зданию № 1/3 на Каменноостровском проспекте. Оно известно как «Доходный дом Лидваля» и расположено менее чем в километре от места жительства задержанного. Вор пробрался в две квартиры проживающего в Англии предпринимателя и унёс картины, ордена, медали, меха и золото. Мать бизнесмена оценила ущерб от его визита в 7,5 миллионов рублей.

Задержанному вменили кражу в особо крупном размере. Часть похищенного изъяли, остальное, похоже, предстоит искать в ломбардах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

WuhanRockCafe
"За двадцать лет на кражах — состоявшихся и нет — он попадался десять раз."
Классика: "Украл, выпил - в тюрьму!"
260695231
7,5 миллионА рублей.
Продолжаем учить русский язык. Семь целых 5 десятых миилионА.
Kezevo
Знал чью хату бобить.
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