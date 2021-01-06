Ловкий вор похозяйничал в квартирах «Дома Лидваля» на Каменноостровском. Домой к бизнесмену он лез по строительным лесам

Как стало известно «Фонтанке» 6 января, сообщение о кражах в трёхкомнатной и четырёхкомнатной квартирах в здании № 1/3 на Каменноостровском проспекте, известном также как «Доходный дом Лидваля», поступило в начале этой недели. Об этом сообщила женщина, которая приглядывает за ними во время отсутствия их законного хозяина — 54-летнего предпринимателя, который последний год живёт в Англии.

Неизвестный преступник проник в принадлежащие бизнесмену квартиры в Петроградском районе Петербурга. Ради картин, медалей, орденов, золота и мехов он карабкался по строительным лесам.

Предположительно, неизвестный преступник попал в помещения на четвёртом и пятом этажах через окна, взобравшись к ним по строительным лесам.



Позже с заявлением о квартирных кражах в петербургскую полицию обратилась 85-летняя мать бизнесмена, проживающая в Москве. По её словам, пропали пять декоративных тарелок с изображениями женщин, столько же картин (пейзажей, натюрмортов и проч.), различные медали, орден Красной Звезды и орден Ливийской Республики, принадлежащие её покойному мужу, а также ювелирные изделия и каракулевая шуба.



Общий ущерб, по предварительной оценке, может составлять от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

