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Ловкий вор похозяйничал в квартирах «Дома Лидваля» на Каменноостровском. Домой к бизнесмену он лез по строительным лесам

Неизвестный преступник проник в принадлежащие бизнесмену квартиры в Петроградском районе Петербурга. Ради картин, медалей, орденов, золота и мехов он карабкался по строительным лесам.

Как стало известно «Фонтанке» 6 января, сообщение о кражах в трёхкомнатной и четырёхкомнатной квартирах в здании № 1/3 на Каменноостровском проспекте, известном также как «Доходный дом Лидваля», поступило в начале этой недели. Об этом сообщила женщина, которая приглядывает за ними во время отсутствия их законного хозяина — 54-летнего предпринимателя, который последний год живёт в Англии.

Предположительно, неизвестный преступник попал в помещения на четвёртом и пятом этажах через окна, взобравшись к ним по строительным лесам.

Позже с заявлением о квартирных кражах в петербургскую полицию обратилась 85-летняя мать бизнесмена, проживающая в Москве. По её словам, пропали пять декоративных тарелок с изображениями женщин, столько же картин (пейзажей, натюрмортов и проч.), различные медали, орден Красной Звезды и орден Ливийской Республики, принадлежащие её покойному мужу, а также ювелирные изделия и каракулевая шуба.

Общий ущерб, по предварительной оценке, может составлять от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

shushu
Непростой дом по части архитектуры, истории и жителей, включая современных
kоt-obormot
А бизьнесменю западло было УВО на квартиры поставить? 480 ре в месяц, и "мальчики по вызову" с автоматами через три минуты у парадной в полной боевой выкладке.
Пользуясь случаем передаю привет, и поздравления - сотрудникам обеспечивающим охрану имущества в Приморском районе Спб. УрЯЯЯ!
Зы За все года - ни одной накладки!
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