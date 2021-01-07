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Число коронавирусных смертей в России перевалило за 60 тысяч. Петербург — второй по приросту

Летальная статистика по COVID-19 в Петербурге пополнилась на 69 новых умерших, накануне за сутки подтвердили на 11 смертей меньше. Об этом 7 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Петербург удерживает второе место по этому показателю в стране. Первую строчку занимает Москва — за сутки в столице зарегистрировали 76 летальных случаев. Всего за этот период регионы отчитались о 506 смертях заболевших коронавирусом.

С учётом свежих данных, число умерших от COVID-19 в России достигло 60 457. Из них 8 204 человека скончались в Петербурге, 11 728 умерли в Москве. О том, как меняется заболеваемость в городе и стране, читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

264952111
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Заранее большое человеческое спасибо
вадики
Беглову привет.Беглов справился!Где кремлеботы с методичкой?Что виноваты безмасочники, приезжие туристы из Италии, бары и рестораны?Вообщем мы сами виноуны??А Беглов никогда не виноуин?
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