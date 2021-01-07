Необычная спасательная операция прошла в центре Петербурга в рождественскую ночь. Гуляющие горожане не остались безучастными к неприятностям кота и вызвали ему на помощь сотрудников МЧС.



Разгар операции на набережной канала Грибоедова попал в объектив прохожего, видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 7 января. Внимание автора неподалёку от Спаса на Крови привлекли пожарный расчёт и спасатели: двое из них были чем-то увлечены на льду, коллеги тянули инструменты с берега. «Кошку достают, какие молодцы», — отметил он.