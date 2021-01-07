FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

У Спаса на Крови не дали пропасть коту. На помощь застрявшему в трубе вызвали профессионалов

Необычная спасательная операция прошла в центре Петербурга в рождественскую ночь. Гуляющие горожане не остались безучастными к неприятностям кота и вызвали ему на помощь сотрудников МЧС.

Разгар операции на набережной канала Грибоедова попал в объектив прохожего, видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 7 января. Внимание автора неподалёку от Спаса на Крови привлекли пожарный расчёт и спасатели: двое из них были чем-то увлечены на льду, коллеги тянули инструменты с берега. «Кошку достают, какие молодцы», — отметил он.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о застрявшем в трубе коте поступила незадолго до половины второго ночи. Животное успешно достали из трубы, при страховке сотрудников ему был организован безопасный переход на набережную. «Кот благополучно сбежал», — рассказали о финале операции в ведомстве.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

264952111
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо......
razdva.spb
Ну хоть одна хорошая новость 😸
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний