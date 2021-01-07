Владимир Путин после завершения рождественского богослужения в церкви Николы на Липне в Новгородской области ответил на «философский вопрос» журналиста. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Кремля.



Президента спросили, как он себе объясняет, «почему такие события — непростые, тяжелые — происходят вообще»? Тот предложил обратиться за развернутым ответом к священнику, однако кратко сформулировал и свое мнение.



«Я могу сказать только как светский человек. Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, и порой ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах», — заявил Путин.