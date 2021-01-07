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«Ожидание чуда освещает наш жизненный путь». Путин ответил на «философский вопрос» под Рождество

Владимир Путин после завершения рождественского богослужения в церкви Николы на Липне в Новгородской области ответил на «философский вопрос» журналиста. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Кремля.

Президента спросили, как он себе объясняет, «почему такие события — непростые, тяжелые — происходят вообще»? Тот предложил обратиться за развернутым ответом к священнику, однако кратко сформулировал и свое мнение.

«Я могу сказать только как светский человек. Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, и порой ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах», — заявил Путин.

Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru
Фото: фото с сайта kremlin.ru

Отметим, глава государства подарил церкви Николы на Липне икону «Господь Вседержитель». «Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры», — уточнили в пресс-службе Кремля.

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Комментарии (12)

W Bons
не ждите чуда , чудите сами
jump
чуда не произошло , Байден победил.
260571091
путло предлагает мирянам верить в чудо а сам с озерными кооператорами страну грабит
гарантище
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