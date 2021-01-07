Путин встречает Рождество в церкви на озере Ильмень

Владимир Путин встречает Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.



Президент уже бывал в этой церкви — он посещал ее вместе с Дмитрием Медведевым, когда тот был премьер-министром, в сентябре 2016 года. В прошлом году и 2019-м Путин на Рождество приезжал в Петербург и встречал праздник в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен еще в младенчестве.

Церковь Николы на Липне, которую в этом году предпочел президент, построена в 1292 году на озере Ильмень. В интерьере сохранились фрески 13-го века. Во время Великой Отечественной войны церковь была разрушена и восстановлена в 1956 году.

