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На фоне протестов в США биткоин бьет новые рекорды. Криптовалюта подорожала на 7% всего за сутки

Политический кризис в США оказался идеальным фоном для роста стоимости криптовалют по всему миру. Главная из них, биткоин, 6 января, за время протестов сторонников не признавшего итоги выборов Дональда Трампа, подорожала на 7%. Ее цена превышала 36,4 тыс. долларов, Хотя еще в начале октября не поднималась выше 10 тысяч.

Особенно резко курс биткоина подскочил около 23:00 мск, когда в Вашингтоне разворачивалось ожесточенное противостояние протестующих и охраны здания Сената.

Всего за час цена выросла на 2 тысячи долларов за биткоин, обновив исторический рекорд — 36 443. После этого, когда в помещения Сената вошли войска Нацгвардии, чтобы очистить его от протестующих, последовала коррекция, и на 01:00 мск котировки составляли 35 874, что и так на 6,2% больше уровня, с которого начинались торги 6 января.

На биржах США особой паники не наблюдалось. В течение дня основные индексы в основном росли (Dow Jones +1,44%, S&P 500 +0,57%), и лишь индекс технологический компаний Nasdaq показывает небольшое падение (-0,61%), которое в момент наиболее ожесточенных событий в здании Сената было особенно заметно.

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Комментарии (1)

Riptide
То есть биткоин подпитывается экстремизмом и насилием ...
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