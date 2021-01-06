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Конгресс США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в Капитолий

Конгресс США прервал заседание по утверждению итога выборов президента. Об этом 6 января сообщает в Twitter редактор Huffington Post Филипп Льюис.

«Все остановилось после того, как помощник шепнул: «Протестующие в здании», — написал он. Официальные издания пока не сообщают о том, что митингующим в поддержку Трампа удалось прорваться в здание Капитолия, однако еще несколько корреспондентов различных изданий пишут об этом в соцсетях. Один из них опубликовал фото изнутри издания, где полиция ведет переговоры с протестующими. Он уточнил, что не знает, откуда появился «какой-то тип газа».

Митингующие окружили здание зала заседаний, где Конгресс должен был утвердить итоги выборов президента США, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Ранее протестующие уже вступили в столкновения с полицией возле здания Капитолия. Правоохранители применяли против них слезоточивый газ.

Капитолий и весь район вокруг него заблокированы.

Члены Конгресса должны были сегодня официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся».

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Комментарии (19)

Nationalverrater_2
Именно В ЭТОМ - ВЕЛИЧИЕ И СИЛА USA ! НАРОД РЕШАЕТ свою судьбу , а не свора наёмных политиков. Но рабам этого , конечно , не понять.
yar_5e4cc335310b6
Смешно будет, если из за заварушки доллар к рублю выростит процентов и на 15 и дошик подорожает. Поварятам облом будет.
nikonian
Вот это свободные граждане в свободной стране, сколько бы Омерику не хаяли. Попробуйте такое сделать в одной большой евразийской стране, там быстро "пехотинцы П" разберутся
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