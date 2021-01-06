Конгресс США прервал заседание по утверждению итога выборов президента. Об этом 6 января сообщает в Twitter редактор Huffington Post Филипп Льюис.
«Все остановилось после того, как помощник шепнул: «Протестующие в здании», — написал он. Официальные издания пока не сообщают о том, что митингующим в поддержку Трампа удалось прорваться в здание Капитолия, однако еще несколько корреспондентов различных изданий пишут об этом в соцсетях. Один из них опубликовал фото изнутри издания, где полиция ведет переговоры с протестующими. Он уточнил, что не знает, откуда появился «какой-то тип газа».
Some sort of gas has been set off. I’m not sure by whom. Police seem to be trying to deescalate and talk to them. pic.twitter.com/CwB2PYdTMj— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021
Митингующие окружили здание зала заседаний, где Конгресс должен был утвердить итоги выборов президента США, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Ранее протестующие уже вступили в столкновения с полицией возле здания Капитолия. Правоохранители применяли против них слезоточивый газ.
This is WILD pic.twitter.com/dC8whGzIgw— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021
Капитолий и весь район вокруг него заблокированы.
View from inside the Capitol as people gather on the West Front. The Capitol is currently on lockdown. pic.twitter.com/XKNKWNbHxZ— Caroline Brehman (@carolinebrehman) January 6, 2021