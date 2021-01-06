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Под Петербургом местные жители спасают стаю лебедей гречкой и собачьим кормом

В районе поселка Вязы в Выборгском районе Ленобласти заметили стаю из 38 лебедей, оставшихся зимовать. Как пишет 6 января 47news со ссылкой на очевидцев, лед еще окончательно не встал, однако по утрам птицы оказываются на ледяной корке, которая образуется за ночь.

Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru

Собеседник издания по имени Александр уточнил, что в районе Вязов впервые видят такое крупное скопление лебедей — причем разного возраста — есть и взрослые особи, и первогодки. «Обычно случается, что птицы из-за неокрепшего потомства не улетают, а гнездятся в местах, которые не замерзают. Но в наших краях лёд точно встанет. Синоптики обещают похолодание до минус 13 — минус 15... Обычно егеря вылавливают лебедей и относят в безопасное место», — рассказал местный житель 47news.

Пока лебеди еще могут питаться планктоном на мелководье, а жители носят им котлы с гречкой и собачьим кормом. О проблеме с птицами уже сообщили сотрудникам комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

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