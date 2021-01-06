Неизвестные украли вина на 350 тысяч евро. В преследовавших полицейских они кидались бутылками

Неизвестные вынесли из заведения Relais Château в департаменте Сона и Луара на востоке Франции сотни бутылок вина на сумму в 350 тысяч евро. Об этом 6 января сообщает BFM TV.



Ограбление произошло накануне рано утром. Несколько человек приехали на фургоне, взломали дверь погреба и украли сотни бутылок вина. Однако сигнализация все же сработала, и владелец заведения проснулся. Он попытался самостоятельно догнать фургон и сообщил о произошедшем в жандармерию.



За грабителями направился патруль, злоумышленники бросали в жандармов бутылки вина, однако серьезных повреждений ни автомобилю, ни служителям правоохранительных органов не нанесли. В итоге неудачливым ворам пришлось оставить фургон с вином неподалеку от Лиона. Сами они скрылись, трое человек объявлены в розыск.

