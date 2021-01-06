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Неизвестные украли вина на 350 тысяч евро. В преследовавших полицейских они кидались бутылками

Неизвестные вынесли из заведения Relais Château в департаменте Сона и Луара на востоке Франции сотни бутылок вина на сумму в 350 тысяч евро. Об этом 6 января сообщает BFM TV.

Ограбление произошло накануне рано утром. Несколько человек приехали на фургоне, взломали дверь погреба и украли сотни бутылок вина. Однако сигнализация все же сработала, и владелец заведения проснулся. Он попытался самостоятельно догнать фургон и сообщил о произошедшем в жандармерию.

За грабителями направился патруль, злоумышленники бросали в жандармов бутылки вина, однако серьезных повреждений ни автомобилю, ни служителям правоохранительных органов не нанесли. В итоге неудачливым ворам пришлось оставить фургон с вином неподалеку от Лиона. Сами они скрылись, трое человек объявлены в розыск.

Причем Relais Château грабят уже во второй раз подряд — 5 января неизвестные вынесли из заведения вина на сумму около 200 тыс. евро. Пока неизвестно, совершали ли ограбления одни и те же лица.

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Комментарии (5)

Riptide
А они забавные, эти ребята из Relais Château de Saône-et-Loire.
Пиараят себя "на ровном месте", как могут.
То они там у себя в подвале «чрезвычайно редкую» вазу с декоративными резными узорами, усиленными рельефными буквами, образующими слова «Vivas feliciter» («Живи в счастье») откопают.
То погоню с жандармами организуют. Держу пари, что комиссар полиции в доле с виноделами. )))))))))
enigma111
а там охранником не Санька Бородач? Это всё из-за Иришки :))) убегали наверное с Палычем от пьяной сторожевой собаки
263888341
Так это ж Женька Ч. конкурента устраняет в коронакризис)))
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