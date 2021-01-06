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«Сознательно принял решение уйти на тротуар». Перевозчик рассказал об аварии на Пулковском шоссе с участием пассажирского автобуса

Подробности ДТП с участием автобуса в Московском районе Петербурга сообщил представитель компании «Питеравто», на балансе которой находится пассажирский транспорт. Ответ на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию 6 января.

«По предварительным данным, водитель оказался в сложной дорожной ситуации. Чтобы избежать столкновения, он сознательно принял решение уйти на тротуар, на котором в тот момент никого не было. Пострадавших в ДТП нет», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее об этой аварии очевидцы рассказали в соцсети. Дорожное происшествие произошло на Пулковском шоссе напротив ТРК «Лето». Пассажирский автобус, следующий по маршруту К-18, пробил ограждение и вылетел на тротуар.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Михаил Азаров
Было дело, пришлось в кювет прыгать когда подрезали, альтернатива была - дерево. Все целы, без последствий, вытащили и поехал дальше. Гайцы подъехали поохали и уехали.
Валерий Валерьевич
Рискнул пассажирами - уволить , лишить прав и наказать по 238 , и оооочень долго объяснять с применением ремня и палок по пяткам , как надо выбирать дистанцию и скоростной режим в зимнее время эксплуатируя общественный транспорт .
мухомор
Судя по многочисленным видео в интернете, у профессиональных водителей фур и автобусов это норма. Продолжал дистанцию - рули на встречку или тротуар. Вне зависимости от нахождения там кого-либо. ПДД они на одном месте вертели. Профессионалы же. Хорошо тут без жертв.
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