«Сознательно принял решение уйти на тротуар». Перевозчик рассказал об аварии на Пулковском шоссе с участием пассажирского автобуса

Подробности ДТП с участием автобуса в Московском районе Петербурга сообщил представитель компании «Питеравто», на балансе которой находится пассажирский транспорт. Ответ на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию 6 января.



«По предварительным данным, водитель оказался в сложной дорожной ситуации. Чтобы избежать столкновения, он сознательно принял решение уйти на тротуар, на котором в тот момент никого не было. Пострадавших в ДТП нет», — сообщили в пресс-службе перевозчика.



Ранее об этой аварии очевидцы рассказали в соцсети. Дорожное происшествие произошло на Пулковском шоссе напротив ТРК «Лето». Пассажирский автобус, следующий по маршруту К-18, пробил ограждение и вылетел на тротуар.

