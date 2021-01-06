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Пассажирский автобус пробил ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе. Последствия аварии сняли очевидцы

ДТП с участием общественного транспорта произошло днём 6 января в Московском районе Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По информации свидетелей происшествия, пассажирский автобус пробил дорожное ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе напротив торгово-развлекательного комплекса «Лето».

Судя по опубликованным фотографиям, автобус следовал по маршруту К-18. Согласно данным открытых источников, маршрутки с таким номером находятся на балансе «Питеравто». «Фонтанка» обратилась за комментарием к представителю перевозчика. Последний заявил, что проводится проверка.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что информация об аварии пока не поступала.

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