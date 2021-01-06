Москва подарила Петербургу лекарства для пациентов с коронавирусом. В Смольном говорят, что в городе всего хватает

Правительство Москвы безвозмездно передало Петербургу лекарства, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 6 января сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



В Петербург из столицы поступило более 15 тысяч упаковок антибиотиков, включая азитромицин и амоксиклав, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов, в том числе фавипиравир, арбидол, коронавир и триазавирин, а также 5 тысяч противовоспалительных средств — парацетамола. Лекарства получил главный городской инфекционный стационар — больница имени Боткина, которая сейчас заполнена на 90%. В ближайшее время ожидается поставка медицинского оборудования и СИЗ.

