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Москва подарила Петербургу лекарства для пациентов с коронавирусом. В Смольном говорят, что в городе всего хватает

Правительство Москвы безвозмездно передало Петербургу лекарства, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 6 января сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В Петербург из столицы поступило более 15 тысяч упаковок антибиотиков, включая азитромицин и амоксиклав, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов, в том числе фавипиравир, арбидол, коронавир и триазавирин, а также 5 тысяч противовоспалительных средств — парацетамола. Лекарства получил главный городской инфекционный стационар — больница имени Боткина, которая сейчас заполнена на 90%. В ближайшее время ожидается поставка медицинского оборудования и СИЗ.

По словам Эргашева, в петербургских стационарах хватает лекарств и СИЗ. «Но любая помощь сегодня важна», — отметил вице-губернатор.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что Петербург, в свою очередь, тоже будет помогать Москве, но как — не уточнил.

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Комментарии (7)

260854841
Это просрочку что ли отправили туземцам ?
chip1
Москва подарила, слезы на глазах) Яркий пример приоритета властей, прежде всего Москва, остальным по остаточному принципу.
Chinalove
Главное, арбидол подарили!
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