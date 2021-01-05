Москва прислала Петербургу лекарства от коронавируса, на очереди — оборудование. Беглов назвал это «новогодним подарком» Собянина

Рассказав о своей дружбе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатор Петербурга заявил о поставках лекарств и оборудования из столицы.

«Сейчас новогодний подарок правительство Москвы прислало нам — лекарства соответствующие, необходимые для нас. У них есть определённый запас. А тем, что не хватало нам, они поделились с нами, — сказал градоначальник во время пресс-подхода 5 января, подчеркнув: — Безвозмездно прислали».



По его словам, ещё несколько автомобилей готовятся для транспортировки части оборудования, которого не хватает в Петербурге. «Безвозмездно делятся», — вновь отметил Беглов.