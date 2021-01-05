FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16
Печать

Москва прислала Петербургу лекарства от коронавируса, на очереди — оборудование. Беглов назвал это «новогодним подарком» Собянина

Рассказав о своей дружбе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатор Петербурга заявил о поставках лекарств и оборудования из столицы.

Предоставлено пресс-службой Смольного

«Сейчас новогодний подарок правительство Москвы прислало нам — лекарства соответствующие, необходимые для нас. У них есть определённый запас. А тем, что не хватало нам, они поделились с нами, — сказал градоначальник во время пресс-подхода 5 января, подчеркнув: — Безвозмездно прислали».

По его словам, ещё несколько автомобилей готовятся для транспортировки части оборудования, которого не хватает в Петербурге. «Безвозмездно делятся», — вновь отметил Беглов.

Он добавил, что Петербург тоже будет помогать Москве, но как — не уточнил.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Piter Russo
Хотелось бы узнать что Москва прислала из лекарств конкретно, а не общие слова.
Skazochny
Подарки за счёт налогов с граждан..
Danik
А когда Москва слизнула всех медиков России к себе - что это было?
Это отдельное государство - Москва - почище Ватикана!
Всю России обдирает как липку! )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний