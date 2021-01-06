Петербуржцы продолжают сталкиваться с проблемами, обращаясь за помощью в городские медучреждения. В поликлинике № 106 на улице Рихарда Зорге, 1, в Красносельском районе 6 января скопились огромные живые очереди на прием к докторам. Еще вчера пациентов там заставляли ждать на морозе. https://www.fontanka.ru/2021/01/05/69680686/



Фотографии очередей в сообществе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» https://vk.com/wall-68471405_14390159 6 января опубликовал Константин Жуков. Он отметил, что в поликлинике на Рихарда Зорге, 1, принимают дежурные терапевты из двух соседних отделений — с Брестского бульвара, 3/2, и Рихарда Зорге, 18. Очередь к трем врачам сосредоточена в одном коридоре.

