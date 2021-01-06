Петербуржцы продолжают сталкиваться с проблемами, обращаясь за помощью в городские медучреждения. В поликлинике № 106 на улице Рихарда Зорге, 1, в Красносельском районе 6 января скопились огромные живые очереди на прием к докторам. Еще вчера пациентов там заставляли ждать на морозе. https://www.fontanka.ru/2021/01/05/69680686/
Фотографии очередей в сообществе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» https://vk.com/wall-68471405_14390159 6 января опубликовал Константин Жуков. Он отметил, что в поликлинике на Рихарда Зорге, 1, принимают дежурные терапевты из двух соседних отделений — с Брестского бульвара, 3/2, и Рихарда Зорге, 18. Очередь к трем врачам сосредоточена в одном коридоре.
«Талоны выдаются без времени посещения врача, все страждущие несколько часов толпятся в «живой» очереди в тесном, душном коридоре. Здоровые и больные, все вперемешку и без возможности хоть как-то рассредоточиться. На самих дежурных врачей нагрузка невообразимая — люди в кабинет попадают на взводе и не многие могут себя контролировать. И это длится часами. Да это просто трэш на фоне общей эпидемиологической обстановки!» — написал Жуков.
Главврач поликлиники Вадим Кунин, увидев фотографии очередей, ограничился коротким комментарием: «Ситуация под контролем, сегодня никого на улице нет».
Накануне «Фонтанка» подробно рассказывала, что пациентов поликлиники № 106 в Красносельском районе заставляют стоять в очередях на улице — Кунин объяснял это тем, что в поликлинике проводят термометрию и просят посетителей соблюдать социальную дистанцию.