Петербуржец перепугал автоматной очередью посетителей Муринского парка. Его задержали по горячим следам

Как стало известно «Фонтанке» 6 января, накануне в половине пятого вечера в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе в Муринском парке напротив дома № 87 по Северному проспекту. В ходе патрулирования по подозрению в этом преступлении по горячим следам был задержан 37-летний безработный петербуржец.

По предварительной информации, он произвёл из охолощенного автомата не менее 19 выстрелов. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Проверка показала, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Прошлой весной его приговорили к обязательным работам и запретили управление автомобилем на три года из-за пьяного вождения, в результате которого он нарушил ПДД.



Как ранее писала «Фонтанка», это уже не первый случай стрельбы из охолощенного автомата в Петербурге в новом году. В первых числах января за аналогичный поступок был задержан житель Народной улицы. Хулиганская выходка сделала его фигурантом уголовного дела.

