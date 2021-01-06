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Петербуржец перепугал автоматной очередью посетителей Муринского парка. Его задержали по горячим следам

Хулиганская выходка, нарушившая покой посетителей прогулочной зоны в Калининском районе Петербурга, обеспечила горожанину посещение отдела полиции. Теперь он рискует стать фигурантом уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке» 6 января, накануне в половине пятого вечера в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе в Муринском парке напротив дома № 87 по Северному проспекту. В ходе патрулирования по подозрению в этом преступлении по горячим следам был задержан 37-летний безработный петербуржец.

По предварительной информации, он произвёл из охолощенного автомата не менее 19 выстрелов. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверка показала, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Прошлой весной его приговорили к обязательным работам и запретили управление автомобилем на три года из-за пьяного вождения, в результате которого он нарушил ПДД.

Как ранее писала «Фонтанка», это уже не первый случай стрельбы из охолощенного автомата в Петербурге в новом году. В первых числах января за аналогичный поступок был задержан житель Народной улицы. Хулиганская выходка сделала его фигурантом уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

261846471
Охолощенное оружие не стреляет очередями.
Maik5
В каком месте он петербуржец?
nuga
Подготовка к ограблению денежных контор? Один пистолетом испугал кассирш,а тут целый автомат!
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