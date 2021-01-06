Петербург уступил Москве первенство в суточной летальной статистике по COVID-19. В городе 58 новых смертей

В Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали 58 новых смертей от COVID-19. Их общее число увеличилось до 8135. Об этом 6 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



В Москве за тот же период зафиксировали 70 летальных случаев, а их общее количество выросло до 11652. Российская столица возглавляет список городов, где выявлено наибольшее число смертей от коронавируса: как за сутки, так и с начала пандемии.

В России за последние 24 часа зарегистрировали 445 умерших от COVID-19. Всего по стране их теперь 59951.