FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург уступил Москве первенство в суточной летальной статистике по COVID-19. В городе 58 новых смертей

В Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали 58 новых смертей от COVID-19. Их общее число увеличилось до 8135. Об этом 6 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Москве за тот же период зафиксировали 70 летальных случаев, а их общее количество выросло до 11652. Российская столица возглавляет список городов, где выявлено наибольшее число смертей от коронавируса: как за сутки, так и с начала пандемии.

В России за последние 24 часа зарегистрировали 445 умерших от COVID-19. Всего по стране их теперь 59951.

О том, как изменилась заболеваемость коронавирусом в Петербурге и других городах РФ, читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний