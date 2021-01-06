За последние три выходных дня полицейские в Петербурге и Ленобласти в рамках профилактического рейда проверили около тысячи водителей. Каждый десятый находился в состоянии опьянения, сообщают 6 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Операция по выявлению нетрезвых автомобилистов проходила с 3 по 5 января во всех районах города и области. Нарушителей искали десятки экипажей ДПС вместе с нарядами патрульно-постовой службы полиции, подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, бойцами отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России и мобильными медицинскими лабораториями.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
За три дня правоохранители проверили около тысячи автомобилистов — из них более 110 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Причем трое уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.
Ранее российская Госавтоинспекция сообщала, что в 2020 году к ответственности за пьяное вождение в России привлекли более 270 тысяч водителей — почти на 3% меньше, чем в 2019-м.