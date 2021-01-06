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Каждый десятый нетрезв. Полицейские проверили водителей Петербурга и области

За последние три выходных дня полицейские в Петербурге и Ленобласти в рамках профилактического рейда проверили около тысячи водителей. Каждый десятый находился в состоянии опьянения, сообщают 6 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Операция по выявлению нетрезвых автомобилистов проходила с 3 по 5 января во всех районах города и области. Нарушителей искали десятки экипажей ДПС вместе с нарядами патрульно-постовой службы полиции, подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, бойцами отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России и мобильными медицинскими лабораториями.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За три дня правоохранители проверили около тысячи автомобилистов — из них более 110 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Причем трое уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Ранее российская Госавтоинспекция сообщала, что в 2020 году к ответственности за пьяное вождение в России привлекли более 270 тысяч водителей — почти на 3% меньше, чем в 2019-м.

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Комментарии (11)

JTprof
Я против пьянства за рулём, но гайцы жопу отрывают только чтобы выйти на промысел на праздники.
В центре тачки паркуются в 2 ряда под знаком и на тратуаре - хоть бы раз кого оштрафовали. У Василеостровской например вообще ад кромешный постоянно.
Семён Дымов
А те кто без признаков САО в статистику проверяемых не учитывались.
Это % тех кого освидетельствовали по подозрению и подозрения подтвердились.
Я так думаю.
263867771
Администрацией создана идеальная ситуация для взрывного увеличения количества пьяных и не только на дороге. Чему удивляться? Еще увидим статистику преступности в праздничные дни, если, конечно, рискнут обнародовать.
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