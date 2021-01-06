За последние три выходных дня полицейские в Петербурге и Ленобласти в рамках профилактического рейда проверили около тысячи водителей. Каждый десятый находился в состоянии опьянения, сообщают 6 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Операция по выявлению нетрезвых автомобилистов проходила с 3 по 5 января во всех районах города и области. Нарушителей искали десятки экипажей ДПС вместе с нарядами патрульно-постовой службы полиции, подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, бойцами отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России и мобильными медицинскими лабораториями.