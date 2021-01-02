За год в России более 270 тысяч водителей привлечены к ответственности за пьяное вождение

Более 270 тыс. водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ТАСС 2 января в российской Госавтоинспекции, это почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

«В период с января по ноябрь 2020 года в РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 270 тыс. водителей, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году», — сказали в ГИБДД.