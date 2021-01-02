За год в России более 270 тысяч водителей привлечены к ответственности за пьяное вождение

Более 270 тыс. водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ТАСС 2 января в российской Госавтоинспекции, это почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
«В период с января по ноябрь 2020 года в РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 270 тыс. водителей, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году», — сказали в ГИБДД.
Кроме того, как отметили в ведомстве, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по статье 12.26 КоАП РФ) административному наказанию подвергнуты еще 151,1 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем за 2019 год.
«Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности», — подчеркнули в ГИБДД.