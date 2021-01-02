FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

За год в России более 270 тысяч водителей привлечены к ответственности за пьяное вождение

Более 270 тыс. водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ТАСС 2 января в российской Госавтоинспекции, это почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

«В период с января по ноябрь 2020 года в РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 270 тыс. водителей, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году», — сказали в ГИБДД.

Кроме того, как отметили в ведомстве, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по статье 12.26 КоАП РФ) административному наказанию подвергнуты еще 151,1 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем за 2019 год.

«Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности», — подчеркнули в ГИБДД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Pastulat0
Ещё кто-то будет сомневаться, что пандемия не оказывает положительной динамики в процентном эквиваленте по годам в уменьшении приступности?
В частности, нахождения за рулём подшофе.
kostya-geniy
А сколько водителей “ развели “? .
Stiff_21
Пьяная раша.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний