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В Петербурге обчистили квартиру матери менеджера «Газпрома». Вместе с «ювелиркой» пропали 6 млн рублей

В центре города незваный гость похозяйничал дома у близкой родственницы управленца крупной российской компании. Он воспользовался её временным отсутствием и не прогадал: его добычей стали золото и наличные.

Как стало известно «Фонтанке» 6 января, накануне в полицию обратился 35-летний начальник одной из дочерних структур «Газпрома». В своём заявлении он указал, что в период с шести утра 31 декабря до десяти вечера 5 января в двухкомнатную квартиру его матери в десятиэтажном доме на Кременчугской улице проник вор.

По его словам, последний забрал с собой ювелирные изделия, перечень и стоимость которых ещё устанавливается, а также шесть миллионов рублей. На месте преступления работала следственно-оперативная группа, которая сняла отпечатки пальцев и отправила их на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

local_
Ну вот,а потом спрашивают,откуда у некоторых пенсионеров деньги берутся.
Батарейкин
На нищебродов каких-то напал
ppky0323
"Говорят, под Новый год
Что ни пожелается -
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.."
Не все Газпрому...
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