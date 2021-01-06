В Петербурге обчистили квартиру матери менеджера «Газпрома». Вместе с «ювелиркой» пропали 6 млн рублей

В центре города незваный гость похозяйничал дома у близкой родственницы управленца крупной российской компании. Он воспользовался её временным отсутствием и не прогадал: его добычей стали золото и наличные.



Как стало известно «Фонтанке» 6 января, накануне в полицию обратился 35-летний начальник одной из дочерних структур «Газпрома». В своём заявлении он указал, что в период с шести утра 31 декабря до десяти вечера 5 января в двухкомнатную квартиру его матери в десятиэтажном доме на Кременчугской улице проник вор.

