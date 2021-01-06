В Петербурге обчистили квартиру матери менеджера «Газпрома». Вместе с «ювелиркой» пропали 6 млн рублей

В центре города незваный гость похозяйничал дома у близкой родственницы управленца крупной российской компании. Он воспользовался её временным отсутствием и не прогадал: его добычей стали золото и наличные.
Как стало известно «Фонтанке» 6 января, накануне в полицию обратился 35-летний начальник одной из дочерних структур «Газпрома». В своём заявлении он указал, что в период с шести утра 31 декабря до десяти вечера 5 января в двухкомнатную квартиру его матери в десятиэтажном доме на Кременчугской улице проник вор.
По его словам, последний забрал с собой ювелирные изделия, перечень и стоимость которых ещё устанавливается, а также шесть миллионов рублей. На месте преступления работала следственно-оперативная группа, которая сняла отпечатки пальцев и отправила их на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».