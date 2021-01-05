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Станцию «Озерки» после часа простоя вернули пассажирам

После часового перерыва станция «Озерки» в Петербурге снова открыта. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Для пассажиров «Озерки» доступны с 18:12. Специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели подозрительный предмет. Это оказался радиоприемник, не представляющий опасности.

Горожан перестали пускать к поездам из-за бесхозного предмета.

© Фонтанка.Ру

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