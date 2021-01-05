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Станцию «Озерки» закрыли из-за бесхоза

Станция метро «Озерки» в Петербурге закрыта для пассажиров 5 января. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Для пассажиров на вход и выход «Озерки» закрыли с 17:08. На станции нашли подозрительный предмет.

«Поезда проследуют станцию без остановки», — добавили в метро.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Владислав М
Интересно , как силовики объясняют почти полное отсутствие "минирований бесхозом" метро с начала коронавируса? То почти каждый день закрывали какие-то станции, а потом как отрубило. "Минёры" поумирали от короны, или просто приказ поступил больше не "минировать"? Теперь вот опять начали!
perekuz
А, не приведи Господь, ели ещё и колхоз!
snusmumreak
Страшно подумать, что из-за завхоза с "Озерками" сделают.
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