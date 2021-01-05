Алиса Фрейндлих остаётся в тяжёлом, но стабильном состоянии

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остаётся стабильно тяжёлым. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 5 января.



«Состояние тяжелое, стабильное. Актриса находится на кислородной поддержке», — уточнил собеседник.

Алису Фрейндлих госпитализировали из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение, в рамках которого она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.

Ещё одна легенда БДТ, народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в 40-ю больницу. Он оценил своё состояние как «более-менее неплохое».