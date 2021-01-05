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В очереди в детские сады в России стоят 153 тысячи детей. К концу 2021 года её планируется «закрыть»

К концу 2021 года планируется полностью решить проблему очередей в детские сады для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. На сегодняшний день в очереди на место в детском саду стоят 152 тысячи детей. Об этом в ходе онлайн-совещания по социальным вопросам, которое проводит президент РФ Владимир Путин, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова 5 января.

«По итогам 2020 года было введено в эксплуатацию 828 детских садов на 122 тысячи мест, — рассказала Голикова. — В 2021 году планируется ввести 767 детских садов на 112 тысяч мест. В целом доступность дошкольного образования на территории РФ на 1 января 2021 года оценивается в 98%. По итогам 21 года мы полностью закроем очередь в детские сады для детей от 2 месяцев до 7 лет».

Ранее в Смольном рассказали, сколько детских садов планируется построить в Петербурге в 2021 году.

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Комментарии (3)

aborigenSPB
Изверги и детоубийцы! А по другому вопрос не закроется:((
261847251
Не иначе - началась предвыборная кампания 2021.
USSR_forever
это как Уральские Пельмени высмеивали этот вопрос - пора детей на вакансии в детский сад брать и в ночную смену... =))))
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