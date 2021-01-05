«В сентябре сдадите — орден получите». Беглов попросил ускориться со строительством нового корпуса НИИ им. Джанелизде

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил строителям закончить новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе на несколько месяцев раньше запланированного срока и пообещал добавить на это денег.

«Ускоряйте работы, денег я добавлю, надо сдать его в этом году. В сентябре сдадите — орден получите, обещаю. Старайтесь, для города каждая койка важна», — приводит «Деловой Петербург» слова градоначальника, который 5 января инспектировал Фрунзенский район Петербурга.



Губернатор также подчеркнул, что корпус необходимо делать с санпропусками, с учётом новых «коронавирусных» реалий. «Неизвестно, как обстановка будет складываться», — добавил он.