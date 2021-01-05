«В сентябре сдадите — орден получите». Беглов попросил ускориться со строительством нового корпуса НИИ им. Джанелизде

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил строителям закончить новый корпус НИИ скорой помощи
«Ускоряйте работы, денег я добавлю, надо сдать его в этом году. В сентябре сдадите — орден получите, обещаю. Старайтесь, для города каждая койка важна», — приводит «Деловой Петербург» слова градоначальника, который 5 января инспектировал Фрунзенский район Петербурга.
Губернатор также подчеркнул, что корпус необходимо делать с санпропусками, с учётом новых «коронавирусных» реалий. «Неизвестно, как обстановка будет складываться», — добавил он.
Новый четырёхэтажный корпус площадью более 20 тыс. кв. м за 3,4 млрд рублей планировали закончить в декабре 2021 года.