Полиция задержала водителя, устроившего смертельный таран дома в центре Петербурга

Водителя, отправившего каршеринговый «Поло» в стену дома на Разъезжей улице, задержала полиция. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 5 января.



21-летнего мужчину задержали накануне в квартире на Боровой улице. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой и попытку грабежа.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранним утром 4 января каршеринговый «Фольксваген Поло» въехал в стену дома на улице Разъезжей. 24-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте, еще двух человек увезли в больницы в тяжёлом состоянии. Водитель с места аварии сбежал.