FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Полиция задержала водителя, устроившего смертельный таран дома в центре Петербурга

Водителя, отправившего каршеринговый «Поло» в стену дома на Разъезжей улице, задержала полиция. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 5 января.

21-летнего мужчину задержали накануне в квартире на Боровой улице. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой и попытку грабежа.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранним утром 4 января каршеринговый «Фольксваген Поло» въехал в стену дома на улице Разъезжей. 24-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте, еще двух человек увезли в больницы в тяжёлом состоянии. Водитель с места аварии сбежал.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Мужской Взгляд
Расстрелять этого мута звона и дело с концом, всё равно он не перевоспитается и только вредить обществу будет.
lamer
Основная статья дохода этих контор - это нарушения арендатора. Почитайте их договор в части ответственности сторон и штрафных санкций. По левым аккаунтам тоже занимательно. Был свидетелем как один СП (Propaganda, есличо) звонил в контактный центр по этому вопросу. Долго переадресовывали и сбросили в итоге.
michailPotapov
запретить каршеринг у кого менее 10 лет стажа вождения или ввести тройной тариф
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний