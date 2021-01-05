Летальная статистика от коронавируса в Петербурге пополнилась 73 смертями

В Петербурге зарегистрировано ещё 73 смерти от новой коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием от 5 января.

Лидирует в летальной статистике Москва, где за последние сутки зафиксировано 75 смертей. Затем идёт Петербург, на третьем месте — Московская область (22 смерти). Всего в российских регионах ушли из жизни 518 пациентов с коронавирусом.

За весь период пандемии в Петербурге скончались 8077 человек, в стране — 59 506 человек.

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 3649 новых случаев заражения коронавирусом, что лишь на 8 меньше, чем днём ранее.