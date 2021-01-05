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Летальная статистика от коронавируса в Петербурге пополнилась 73 смертями

В Петербурге зарегистрировано ещё 73 смерти от новой коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием от 5 января.

Лидирует в летальной статистике Москва, где за последние сутки зафиксировано 75 смертей. Затем идёт Петербург, на третьем месте — Московская область (22 смерти). Всего в российских регионах ушли из жизни 518 пациентов с коронавирусом.

За весь период пандемии в Петербурге скончались 8077 человек, в стране — 59 506 человек.

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 3649 новых случаев заражения коронавирусом, что лишь на 8 меньше, чем днём ранее.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Ровненько как. Прям нацпрограмма.
264909811
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...............
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