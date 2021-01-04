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Рост объема наличных в России может стать самым мощным за 10 лет

По итогам 2020 года рост объема наличных денег в обращении может составить 2,5–2,8 трлн рублей, или 24,5–25%, и стать рекордным с 2010 года, предполагают эксперты РБК. Это может в меньшей степени отразиться на инфляции и говорить о перетоке рублевых накоплений россиян в валюту, пишет издание 4 января.

За первые 11 месяцев 2020 года объем наличных в обращении вырос на 2,3 трлн рублей, или на 21,7%, и составил 2,92 трлн рублей, следует из данных Банка России. По информации Центробанка, в декабре того же года только через банковскую систему в обращение поступило 522,2 млрд рублей. Это говорит о том, что по итогам года объем наличных в обращении превысит 13 трлн рублей.

По оценкам экспертов издания, прирост наличных за год может составить 2,5–2,8 трлн рублей, или 24,5–25%. Такого всплеска не наблюдалось с 2010 года, когда годовой приток наличных составил 1,16 трлн рублей и это было на 25,1% больше результатов предыдущего года.

Повышенный спрос на наличные — одно из последствий пандемии коронавируса. Несмотря на то, что Центробанк в середине декабря подтвердил рост инфляционных рисков, эксперты издания считают, что избыток наличных в обращении в меньшей степени повлияет на инфляцию, но создает риск перетока рублевых накоплений в валюту. Так, за год объем купленной россиянами валюты существенно не снизился, хотя тратить ее, например в путешествиях, они не могли. Это создает риск изменчивости курса валюты.

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Комментарии (7)

nuga
Если столько денег в стране,то почему не раздают населению,как в Америке? Или пенсии минимальные не поднимают? Кто то захлебывается от денег,а нам это выкатывают,как ненужную инфу.У нас денег нет и прироста тоже.Милиардеры Корейко невидимые бродят в России.
Zdobsi
Это не последствия пандемии, а последствия принятия драконовских финансовых законов про контроль наличных и ограничения на переводы безналичных денег. Пандемия тут вообще нипричем.
Урус-Баши
Кто же пользуется наличными? Видимо, подразумевается общее количество денег, включая то, что в наличку никогда не переходит.
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