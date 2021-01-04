Рост объема наличных в России может стать самым мощным за 10 лет

По итогам 2020 года рост объема наличных денег в обращении может составить 2,5–2,8 трлн рублей, или 24,5–25%, и стать рекордным с 2010 года, предполагают эксперты РБК. Это может в меньшей степени отразиться на инфляции и говорить о перетоке рублевых накоплений россиян в валюту, пишет издание 4 января.



За первые 11 месяцев 2020 года объем наличных в обращении вырос на 2,3 трлн рублей, или на 21,7%, и составил 2,92 трлн рублей, следует из данных Банка России. По информации Центробанка, в декабре того же года только через банковскую систему в обращение поступило 522,2 млрд рублей. Это говорит о том, что по итогам года объем наличных в обращении превысит 13 трлн рублей.