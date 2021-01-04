Путин поручил установить приоритет математики и информатики в школах

Преподавание математики и информатики в школах должно быть усовершенствовано, а программу вузов по всем специальностям и направлениям необходимо дополнить изучением технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина.



«При участии заинтересованных образовательных организаций и международных математических центров мирового уровня обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования», — сообщается на сайте Кремля 4 января.