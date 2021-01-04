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Путин поручил установить приоритет математики и информатики в школах

Преподавание математики и информатики в школах должно быть усовершенствовано, а программу вузов по всем специальностям и направлениям необходимо дополнить изучением технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина.

«При участии заинтересованных образовательных организаций и международных математических центров мирового уровня обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования», — сообщается на сайте Кремля 4 января.

Также со следующего учебного года должен быть увеличен прием на бюджетные места по специальностям, связанным с технологиями искусственного интеллекта. Срок исполнения этих поручений установлен до 1 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что в России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку.

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Комментарии (48)

Piter4452
А начать нужно было бы с русского языка.
W Bons
а слабо провести межпланетный математический турнир , назвать его гордым именем , к примеру - ммт Железный Феликс ( была такая счетная машинка с приводом от ручки в стиле мясорубки ) или ммт Кубический корень жизни , выделить бабла и распи ... освоить его , построив математический рай в отдельно взято стране
Russomatroso
В 2017 году хотели урок шахмат ввести, в 2019 обязательный урок религии, сначала православия и ислама, потом еще четыре религии вспомнили. В 2021 футбол и информатика с математикой в приоритете. И все эти идеи от идейного лидера... Или от лидера по идее? Ч
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