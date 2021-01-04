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В России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключен из списка обязательных. Приказ Минпросвещения 4 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «русский язык» и «математика», — говорится в документе.

В список предметов, которые сдаются по выбору, помимо иностранного языка, попали: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, родной язык и родная литература. В качестве иностранного языка можно сдать английский, немецкий, французский, испанский или китайский.

Планировалось, что иностранный язык войдет в число обязательных предметов в 2022 году. Против этого выступил Национальный родительский комитет, его поддержал Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения. Отмечалось, что отказ от обязательного экзамена по иностранному языку связан с неравенством обучения российских школьников. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в сельских школах «практика применения языка нулевая».

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Комментарии (31)

260571091
долго и мучительно требовали даже пытали
а Россия всё-таки отказалась
билась в истерике плакала визжала но отказалась
yar_5e4cc335310b6
Правильно, не фиг подмандатным забугорные языки. Пусть местную брехню слушают. И современные технологии, обмен специалистами и прочие "радости " современного глобального мира не нужны. Для сбора валежника и разбодяживания молочных продуктов пальмовым маслом иностранные языки не очень нужны. Достаточно:"лондон из зе кепитал оф грейт бритн.
мухомор
Ландон ис зе кэпитал оф грейт британ энд нозен айденд.
Это навсегда. Родители чуть поумнее обязательно отдают детей на иняз как дополнительное образование, если в школе язык на отвали преподают.
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