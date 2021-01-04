В России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключен из списка обязательных. Приказ Минпросвещения 4 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «русский язык» и «математика», — говорится в документе.
В список предметов, которые сдаются по выбору, помимо иностранного языка, попали: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, родной язык и родная литература. В качестве иностранного языка можно сдать английский, немецкий, французский, испанский или китайский.
Планировалось, что иностранный язык войдет в число обязательных предметов в 2022 году. Против этого выступил Национальный родительский комитет, его поддержал Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения. Отмечалось, что отказ от обязательного экзамена по иностранному языку связан с неравенством обучения российских школьников. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в сельских школах «практика применения языка нулевая».