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На Урале машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти автобус детской хоккейной команды

Обстоятельства смертельного ДТП на трассе Челябинск - Москва выясняет следственно-оперативная группа региональной полиции. Большого количества жертв удалось избежать благодаря действиям сотрудника ГИБДД.

О последствиях дорожной аварии 4 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Утром патрульный экипаж ДПС сопровождал автобус детской хоккейной команды из города Южноуральска. 17 спортсменов ехали в Златоуст на соревнования.

По предварительным данным, KIA Сeed под управлением 20-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения на 1776 км автодороги Москва - Челябинск. Чтобы не допустить столкновения KIA Сeed с детским автобусом, инспектор ДПС подставил под удар служебный УАЗ.

Фото: @pdmnews
Фото: @pdmnews
Фото: @pdmnews

«В результате столкновения «Киа Сид» и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя легковых транспортных средств и пассажирка автомашины «Киа» доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется. Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии (10)

veteran78
Кто тут молодец то ? Никто тут на амбразуру не ложился. Лягут они за вас , ждите. Обычный вылет на встречку на хреновой дороге и столкновение. Они и мяукнуть не успели не то что сманеврировать.
Tank Tankistovih
Молодцы Дпс
Дмитрий Миленин
спорно, конечно
и в любом случае версия, а не [мы действовали по протоколу]
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