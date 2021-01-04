Обстоятельства смертельного ДТП на трассе Челябинск - Москва выясняет следственно-оперативная группа региональной полиции. Большого количества жертв удалось избежать благодаря действиям сотрудника ГИБДД.
О последствиях дорожной аварии 4 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Утром патрульный экипаж ДПС сопровождал автобус детской хоккейной команды из города Южноуральска. 17 спортсменов ехали в Златоуст на соревнования.
По предварительным данным, KIA Сeed под управлением 20-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения на 1776 км автодороги Москва - Челябинск. Чтобы не допустить столкновения KIA Сeed с детским автобусом, инспектор ДПС подставил под удар служебный УАЗ.
«В результате столкновения «Киа Сид» и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя легковых транспортных средств и пассажирка автомашины «Киа» доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется. Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.