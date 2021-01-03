Любители зимней рыбалки в Петербурге готовы рисковать ради улова. О новых попытках уговорить их отказаться от рискового занятия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу 3 января.

«Ведь несмотря на то, что ледовое покрытие петербургских водоемов не внушает доверия, находится немало смельчаков, желающих испытать его на прочность и поиграть с судьбой. Поистине головной болью для сотрудников чрезвычайного ведомства являются любители подледного лова», — заявили в ведомстве.



Рыбаки продолжили выходить на лёд и в праздничные дни. В воскресенье их заставили смотать удочки во время рейда в акватории Невской губы недалеко от Ломоносова и Петергофа сотрудники МЧС, представители полиции и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.