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В МЧС любителей зимнего лова назвали «головной болью». Рыбаков на льду недалеко от Ломоносова и Петергофа заставили смотать удочки

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Любители зимней рыбалки в Петербурге готовы рисковать ради улова. О новых попытках уговорить их отказаться от рискового занятия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу 3 января.

«Ведь несмотря на то, что ледовое покрытие петербургских водоемов не внушает доверия, находится немало смельчаков, желающих испытать его на прочность и поиграть с судьбой. Поистине головной болью для сотрудников чрезвычайного ведомства являются любители подледного лова», — заявили в ведомстве.

Рыбаки продолжили выходить на лёд и в праздничные дни. В воскресенье их заставили смотать удочки во время рейда в акватории Невской губы недалеко от Ломоносова и Петергофа сотрудники МЧС, представители полиции и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«На катере на воздушной подушке специалисты провели мониторинг ледовой обстановки близ порта Бронка, поселков Мартышкино и Просвещения, а также у защитных сооружений петербургской дамбы <...> и убедили покинуть ледовое покрытие», — отчитались в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

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Комментарии (4)

Cashmare
Не надо мешать работать естественному отбору
Sibir_5e4d67bbb7aea
зачем их спасать? Проще отдать это мероприятие частникам.. типа за спасение наличкой на месте 100т.р. или бульбуль...
Валерий Бородин
Создается мнение что МЧС забыло для чего они созданы. Для них черезвычайная ситуация рыбаки ловящие рыбу на относительно прочном льду кстати 7 см. -достаточно для выдерживания веса человека. Наблюдайте за отрывами ледовых полей. Спасением утопающих, информированием о состоянии льда и т.д. Своими лодками только лед ломайте. Если пойдет так пойдет. Сотни тысяч рыбаков будут первыми голосовать за ваше расформирование.
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